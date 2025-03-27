Москва, 27 марта, 2025, 15:59 — ИА Регнум. Десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова покинула пост вице-президента Федерации гимнастики России (ФГР). Об этом экс-спортсменка сообщила в Telegram-канале.

Артем Геодакян/ТАСС Ольга Капранова

«Вчера я завершила свой последний день работы в Федерации гимнастики России. Этот момент ознаменовал важный этап в моей жизни. Впереди нас ждут большие перемены, увлекательные проекты для наших гимнасток и дальнейшее развитие клубной системы в художественной гимнастике», — написала Капранова.

Она отметила, что подошла к этому решению, «слушая свои внутренние желания», и выразила благодарность всей команде ФГР. Чем в дальнейшем планирует заниматься, экс-спортсменка не уточнила.

Ольге Капрановой 37 лет. Она является четырехкратной чемпионкой Европы, а в 2005 году была признана абсолютной чемпионкой мира. 1 октября 2024 года после объединения гимнастических федераций Капранова была назначена вице-президентом Федерации гимнастики России.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2024 года тогда еще глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что Капранова может стать следующим президентом организации.

1 октября 2024 года Винер покинула пост главы Всероссийской федерации художественной гимнастики. ВФХГ объединили с другими гимнастическими организациями в ФГР.

В этот же день генерального директора «Российских железных дорог» (РЖД) Олега Белозёрова избрали президентом Федерации гимнастики России.