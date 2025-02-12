Москва, 12 февраля, 2025, 15:44 — ИА Регнум. Решение Ирины Винер покинуть пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике означает конец целой эпохи в отечественном спорте. Об этом 12 февраля заявила олимпийская чемпионка, президент международной ассоциации клубов «Небесная грация» Алина Кабаева.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

«Уход Ирины Винер — это не просто конец эры, это утрата целой эпохи в художественной гимнастике. За годы работы она не только воспитала выдающихся чемпионок, но и создала уникальную школу, которая стала образцом для подражания во всём мире», — говорится в комментарии Кабаевой, опубликованном Telegram-каналом ассоциации.

Она подчеркнула, что влияние Винер на этот вид спорта невозможно переоценить.

Ирина Винер стала символом силы, грации и стремления к совершенству. Ее тренерский талант, мудрость и преданность делу вдохновили множество спортсменок. Ее достижения — достояние истории, добавила олимпийская чемпионка.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля Винер заявила, что уйдет с поста главного тренера национальной сборной и займётся передачей накопленного опыта более молодым наставницам, включая своих учениц.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала Винер олицетворением художественной гимнастики и отметила, что сожалеет о принятом коллегой решении. По словам Тарасовой, никакие ученицы не смогут заменить собой Винер.

Сборную России Винер возглавила в 2001 году, а в 2008 году стала президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики. О сложении полномочий президента ВФХГ она объявила в октябре 2024 года, вскоре после того, как пять гимнастических федераций объединились в единую структуру.