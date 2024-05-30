Москва, 30 мая, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вручил государственные награды. Церемония награждения состоялась 30 мая в Екатерининском зале Кремля.

Кадр из видео

Путин наградил бывшего министра спорта Олега Матыцина орденом «За заслуги перед Отечеством» четвёртой степени, экс-министра энергетики Николая Шульгинова орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени. Мэра Москвы Сергей Собянин и председателя Государственной думы Вячеслава Володина удостоили ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени.

Глава государства наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении профессионального долга.

Кроме того, бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко наградили орденом почёта.

В ходе церемонии Путин вручил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко знак Героя труда, отметив её опыт, знания и организаторский талант. Такой же награды удостоили народного художника СССР Александра Шилова и президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер.

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Звание «Герой России» присвоили Ибрагимпаше Садыкову, который юношей добровольцем ушёл на фронт и прошёл всю Великую Отечественную войну. Звание «Герой России» Путин также присвоил бортинженеру Анне Кикиной, которая в своей первой космической экспедиции продемонстрировала умение решать задачи любой сложности. Героями страны по праву стали и её коллеги по звёздному отряду — космонавты центра подготовки имени Юрия Гагарина.

Помимо этого, высокое звание «Мать героиня» президент присвоил многодетной матери из Тверской области Ольге Верпаковской. Вместе с мужем они воспитывают четырнадцать детей.

В общей сложности орденами, знаками отличия и почётными званиями отметили более тридцати выдающихся граждан России.

На церемонию пригласили спецпредставителя МИД России по гуманитарным связям Стивена Сигала, министров и участников специальной военной операции на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, российский лидер в ходе церемонии вручения наград в Кремле 30 мая заявил, что Россия проходит через сложные испытания, отстаивая право народа определять собственную судьбу. На церемонии Путин также обратился к военным-участникам спецоперации, заявив, что они истинная опора и броня страны.

Путин 29 мая наградил орденом Дружбы писателя, историка и журналиста Александра Мясникова, написавшего книгу о президенте России. Мясникова удостоили награды за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.