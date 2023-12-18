Москва, 18 декабря, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Выступление российских спортсменов на международных соревнованиях без флага и гимна — это позор, и российские гимнасты больше никогда не будут участвовать в турнирах на таких условиях, заявила 18 декабря президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Известия/ Кристина Кормилицына Ирина Винер

«Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать только на одно место на Олимпиаде. Но зачем оно нужно? Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку, которую бы отбирали для художественной гимнастики. Это будет позор, если мы туда поедем. Я считаю, что это очень унизительно будет для России», — сказал Винер в разговоре с ТАСС.

Что касается российской команды по художественной гимнастике, то она точно больше никогда не будет выступать без флага и гимна страны, добавила глава федерации.

В 2024 году отбор на олимпийские соревнования по художественной гимнастике будет осуществляться через континентальные первенства. Российские спортсменки не смогут принять участие в чемпионате Европы, поскольку Европейский гимнастический союз запретил спортсменам из РФ и Белоруссии участвовать в турнирах под своей эгидой. При этом на Олимпиаде в Токио и чемпионате мира 2021 года сборная по художественной гимнастике выступала без флага и гимна.

В октябре 2023 года Винер выступила против участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, поскольку такой шаг, по её мнению, был бы равносилен сдаче в плен.

8 декабря в Международном Олимпийском комитете заявили, что допустят российских и белорусских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже только в нейтральном статусе. Национальная символика обеих стран будет запрещена на всех официальных мероприятиях на Олимпийских играх.

Министр спорта Олег Матыцин отмечал, что условия по допуску россиян на Олимпиаду в Париже являются дискриминационными и идут вразрез со спортивными принципами.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что подходы МОК противоречат самой природе спорта, а отношение к спортсменам из России является этнической дискриминацией. Путин заявил, что международные организации, включая МОК, деградируют из-за политизации мирового спорта и собственной коммерциализации, и выразил уверенность, что ввиду этого создание параллельных спортивных структур является неизбежным.

14 декабря в ходе «прямой линии» президент заявил, что необходимо принять «взвешенное» решение по вопросу об участии российских спортсменов в международных соревнованиях. Если цели МОК — «отсечь» спортсменов, претендующих на медали, и «обесточить» сборную России, то ехать российским спортсменам не стоит, сказал глава государства.

Российские спортсмены не должны соглашаться с условиями МОК и выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе, им следует помнить, кому они обязаны своими победами, отмечал в беседе с ИА Регнум председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.