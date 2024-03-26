Москва, 26 марта, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Ехать на Олимпийские игры в Париже в так называемом нейтральном статусе унизительно для спортсменов, заявила 26 марта президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Ирина Винер

Фактически по решению Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры в Париже вместо сборной России поедет «команда бомжей» без флага, гимна и болельщиков, отметила она.

«Если бы все спортсмены со всего мира выступали в нейтральном статусе и каждая страна бы понимала, что это её спортсмен выступает, и что её спортсмен стоит на пьедестале в нейтральном статусе, тогда другое дело. Но спортсмены со всего мира выступают с гимном и с флагом, участвуют в параде закрытия и открытия, кроме России», — сказала Винер в интервью «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, МОК допустил до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе 11 спортсменов из России и Белоруссии, которые прошли квалификацию на участие в Олимпиаде. Позднее МОК заявил, что участие в Играх смогут принять около 40 спортсменов из России.

Национальная символика России и Белоруссии на Олимпиаде в Париже запрещена, в командных видах российские спортсмены соревноваться не будут и также не примут участие в церемонии открытия Игр.

Президент России Владимир Путин в августе 2023 года заявил, что подходы МОК по допуску российских спортсменов противоречат природе спорта. Путин отметил, что международные спортивные организации деградируют из-за политизации мирового спорта и собственной коммерциализации, а потом формирование альтернативных структур неизбежно.

Олимпиада пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.