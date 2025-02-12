Москва, 12 февраля, 2025, 11:55 — ИА Регнум. Имя тренера Ирины Винер неотделимо от художественной гимнастики, никто не сможет заменить её на посту главного наставника российской сборной. Об этом 12 февраля заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова «РИА Новости».

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Ранее Винер заявила, что покинет пост главного тренера и займётся передачей накопленного опыта более молодым наставницам, в том числе своим ученицам. Тарасова сообщила, что сожалеет о принятом коллегой решении.

«Мы говорим художественная гимнастика — подразумеваем Ирина Винер. Мы говорим Ирина Винер — подразумеваем художественная гимнастика», — сказала Тарасова.

Она добавила, что если Винер останется преподавать, это будет счастьем для всех, потому что никакие ученицы её не заменят. Винер — профессор, академик, умнейшая женщина, которая знает своё дело на сто процентов, подчеркнула заслуженный тренер.

Как сообщало ИА Регнум, Винер в 2001 году возглавила сборную России, а в 2008 году — Всероссийскую федерацию художественной гимнастики. С поста президента ВФХГ она ушла в октябре 2024 года после того, как пять гимнастических федераций объединились в единую структуру.