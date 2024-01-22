Москва, 22 января, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Народный артист СССР дирижер Юрий Башмет, певец Ярослав Дронов (Shaman), президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, певица Лариса Долина и ещё 13 человек получили удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. Вручение удостоверений состоялось 22 января в избирательном штабе действующего главы государства в Гостином дворе.

Павел Бедняков/РИА Новости Певец SHAMAN

Удостоверения доверенных лиц вручали сопредседатели избирательного штаба Путина Владимир Машков и Марьяна Лысенко.

Она назвала большой ответственностью и особой миссией быть доверенным лицом Путина. По её словам, сейчас максимально важно получить обратную связь от всех россиян, и в ближайшие месяцы штаб будет этим активно заниматься.

Машков при этом анонсировал большое собрание доверенных лиц действующего главы государства.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря стало известно о регистрации 346 доверенных лиц Путина. В ЦИК сообщили, что 20 декабря зарегистрировали группу избирателей, созданную для поддержки главы государства на выборах. Позднее, 26 декабря, в комиссию поступили документы для регистрации его доверенных лиц.

В частности, в этот список вошли главный редактор ИА Регнум, член СПЧ Марина Ахмедова, актёр Сергей Безруков, музыкант Игорь Бутман, врачи Леонид Бокерия и Леонид Рошаль, режиссёр Никита Михалков и другие.

Общее число доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина может составить до 600 человек.

Выборы президента России пройдут в течение трёх дней, с 15 по 17 марта 2024 года. В период с 25 февраля по 14 марта россияне смогут проголосовать досрочно. В 2024 году в выборах впервые примут участие жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

О намерении баллотироваться в президенты Путин объявил 8 декабря в разговоре со спикером парламента ДНР Артёмом Жогой.