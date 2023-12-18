Москва, 18 декабря, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Участие российских спортсменом на международных турнирах без национальных символов станет позором для России. Об этом заявила 18 декабря президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Сергей Бобылев/ТАСС Гимнастка Мария Борисова

«Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать только на одно место на Олимпиаде. Но зачем оно нужно? Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку, которую бы отбирали для художественной гимнастики. Это будет позор, если мы туда поедем. Я считаю, что это очень унизительно будет для России», — сказал Винер в беседе с ТАСС.

По словам главы федерации, российская команда по художественной гимнастики никогда не будет выступать без флага и гимна России.

Уточняется, что в следующем году отбор на олимпийские соревнования по художественной гимнастике будет осуществляться через континентальные первенства. Помимо этого, российские спортсменки не смогут принять участие в чемпионате Европы, поскольку Европейский гимнастический союз запретил спортсменам из РФ и Белоруссии участвовать в турнирах под своей эгидой. Хотя до этого на Олимпиаде в Токио и чемпионате мира 2021 года сборная по художественной гимнастике выступала без флага и гимна.

Решение МОК

8 декабря МОК допустил российских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

Говорилось, что до игр будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта, в нейтральном статусе.

Кроме того, организация ввела ряд строгих условий для спортсменов из России и Белоруссии. Так, спортсмены из этих стран будут выступать как «индивидуальные и нейтральные спортсмены (AIN).

«Любой такой индивидуальный нейтральный спортсмен, как и все другие участвующие спортсмены, должен будет соответствовать всем антидопинговым требованиям, применимым к нему в преддверии и во время Олимпийских игр 2024 года в Париже, в частности, тем, которые изложены в антидопинговых правилах международных федераций», — уточнялось в материале.

Также к участию в играх будет закрыт доступ для тех, кто заключил контракты с российским или белорусским военными ведомствами.

Более того, организация запретила демонстрировать на играх национальные флаги, символы РФ и Белоруссии, а также отказалась приглашать представителей правительств двух стран.

Что предшествовало

В конце марта 2023 года глава Международного олимпийского комитета Томас Бах объяснил новые рекомендации по допуску спортсменов из России на соревнования недопустимостью флагов и иных символов на соревнованиях. До соревнований в нейтральном статусе рекомендовалось допустить россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Кроме того, предлагалось запретить присутствовать на мероприятии официальным лицам из РФ.

В ответ на ограничения президент РФ Владимир Путин заявил, что подходы МОК по допуску на Олимпиаду противоречат самой природе спорта, а его отношение к спортсменам из России является «этнической дискриминацией».

Кроме того, Путин заявил, что международные спортивные организации, включая МОК, деградируют из-за политизации мирового спорта и собственной коммерциализации. Глава государства подчеркнул, что ввиду этого создание параллельных спортивных структур неизбежно.

Реакция в России

Сразу после того, как стало известно о решении МОК, министр спорта РФ Олег Матыцин назвал дискриминационными условия комитета по допуску россиян на Олимпиаду в Париже. Он уточнил, что такой подход наносит ущерб самим Олимпийским играм и является абсолютно неприемлемым.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что спортсмены из России будут самостоятельно решать, ехать ли им на летние Олимпийские игры 2024 года. Дипломат уточнила, что её не удивила публикация критериев МОК, так как цель тех, кто это делает, — нанести России как можно больший ущерб во всём.

14 декабря в ходе прямой линии и большой пресс-конференции Путин заявил, что Министерство спорта и Олимпийский комитет России должны принять «взвешенное» решение по вопросу об участии российских спортсменов в международных соревнованиях. Если цели МОК — «отсечь» спортсменов, претендующих на медали, и «обесточить» сборную России, то ехать российским спортсменам не стоит, сказал президент.

В беседе с ИА Регнум председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников высказал мнение, что российские спортсмены не должны соглашаться с условиями МОК и выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе, им следует помнить, кому они обязаны своими победами.