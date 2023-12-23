Москва, 23 декабря, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер заявила «Матч ТВ», что сроки рассмотрения в Спортивном арбитражном суде (CAS) её апелляции на решение о двухлетнем отстранении неизвестны.

Известия/ Кристина Кормилицына

«Сроки рассмотрения апелляции в CAS неизвестны. Это последняя инстанция, где можно оспорить решение GEF», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила главного тренера сборной России Винер на два года от участия в любом качестве в международных соревнованиях. Это решение стало итогом судебного разбирательства после снятия Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году.

Заявления Винер для СМИ после поражения сборной России на Олимпийских играх в Токио —2020 признали оскорбительными и нарушающими правила FIG. 27 марта глава ВФХГ сообщила, что подала иск в апелляционный трибунал GEF.

В конце ноября стало известно, что трибунал GEF оставил в силе отстранение Винер от работы на турнирах под эгидой FIG в каком‑либо статусе до 5 марта 2025 года.