Москва, 14 августа, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Председатель китайской части совета по здоровому образу жизни Российско-китайского комитета дружбы Лян Юйши прислал письмо главе Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирине Винер со словами благодарности за помощь в подготовке гимнасток, победивших на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Global Look Press / Zhang Fan / XinHua Анастасия Близнюк

«Мы бы не удостоились такой чести без ваших усилий и усилий вашей ученицы, главного тренера китайской гимнастической команды Анастасии Близнюк», — сказано в письме, опубликованном Винер 14 августа в Telegram-канале.

Лян Юйши отметил правоту слов главы ВФХГ, что победа возможна при сотрудничестве России и Китая. Он также пожелал Винер здоровья и счастья.

«Да здравствует китайско-русская дружба», — говорится в конце текста.

По итогам Олимпиады в Париже больше всего медалей получили спортсмены из США: 40 золотых, 44 серебряные и 43 бронзовые медали. У Китая, занявшего второе место в турнирном зачёте, также 40 золотых медалей. КНР уступила по числу серебряных (27) и бронзовых (24) наград. Это стало лучшим результатом китайской сборной на ОИ за пределами страны.

Международный олимпийский комитет допустил к участию в Играх в Париже 15 спортсменов из России в пяти видах спорта. Им разрешили соревноваться только в нейтральном статусе. Награду завоевали лишь теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Они заняли второе место в парном разряде.