Москва, 1 октября, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер сложила полномочия главы организации, после чего она призналась, что давно об этом мечтала.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Мечтала всю жизнь быть линейным тренером, и мечта осуществилась, я им была, есть и останусь. Это моя стезя, я очень отвлекалась от этой работы, занимаясь бумагами, теперь у меня будут помощницы, а я буду работать в любимом зале с любимыми ученицами», — сказала она 1 октября журналистам.

В своем Telegram-канале тренер российской сборной указала, что в стране есть специалисты, способные достойно развивать художественную гимнастику. В их числе она назвала олимпийскую чемпионку Анастасию Татареву и десятикратную чемпионку мира Ольгу Капранову. По словам Винер, такие профессионалы смогут грамотно поддерживать уровень гимнастики вместе с такими судьями, как Виктория Аникина и Яна Луконина.

Винер возглавляла ВФХГ с 2008 года. Она совмещала руководство организацией с должностью главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре руководящие органы российских федераций гимнастики приняли решение об объединении в единую организацию. В России насчитывается пять гимнастических федераций: Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР), Всероссийская федерация художественной гимнастики, Федерация прыжков на батуте России, Федерация спортивной акробатики России и Всероссийская федерация спортивной аэробики.

1 октября генерального директора «Российских железных дорог» (РЖД) Олега Белозёрова избрали президентом Федерации гимнастики России. Он был единственным кандидатом на должность главы ФГР.