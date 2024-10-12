Москва, 12 октября, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Владимир Путин обновил состав Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта. Соответствующий указ главы государства был опубликован 12 октября.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Из состава совета были исключены секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр энергетики Сергей Цивилёв, тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, а также губернаторы Ростовской области и Приморского края Василий Голубев и Олег Кожемяко.

«Исключить из состава совета Винер-Усманову И. А., Голубева В. Ю., Кожемяко О. Н., Цивилёва С. Е. и Шойгу С. К.», — сказано в тексте документа.

Указ вступил в силу со дня подписания.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года в ходе заседания совета по развитию физической культуры и спорта Путин сообщил, что поручил повысить отчисления в бюджет от лотерей для поддержания спорта. Здоровье нации, которое напрямую зависит от занятий физкультурой и спортом, является безусловным приоритетом государства, отметил президент.

Ранее он также подписал закон, увеличивший с 1 января 2024 года до 2% размер целевых отчислений от азартных игр на развитие спорта. Такая мера позволит увеличить соответствующий доход на 5 млрд рублей ежегодно, отмечалось в сообщениях. Кроме того, в июле 2024 года Путин поручил создать фонд для дополнительной поддержки спорта за счёт целевых отчислений букмекеров.