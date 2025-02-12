Москва, 12 февраля, 2025, 10:05 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер уходит в отставку. Об этом говорится в ее заявлении, сообщило 12 февраля «РИА Новости».

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

«Художественная гимнастика — это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике», — заявила Винер.

Она отметила, что намерена передать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить следующие поколения звезд. Это позволит сохранить традиции российской художественной гимнастики и обеспечить преемственность поколений, добавила Винер.

Пост главного тренера сборной РФ она занимает с 2001 года.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2024 года Винер сложила полномочия главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ). Она призналась, что давно мечтала об этом, так как всегда хотела быть линейным тренером. По словам Винер, бумажная работа не позволяла ей отдавать все силы работе «в любимом зале с любимыми ученицами».

В сентябре 2024 года руководящие органы российских федераций гимнастики приняли решение об объединении в единую организацию.