Лозанна, Швейцария, 29 ноября, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) оставил в силе отстранение на два года от работы на международных соревнованиях президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирины Винер. Об этом сообщается на сайте GEF.

Maksim Konstantinov/Zuma/TASS Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер

Коллегия трибунала разъяснила объём и сроки дисквалификации Винер и объявила Федерацию спортивной гимнастики России ответственной за действия ВФХГ и её членов.

«В значительной степени апелляционный трибунал подтверждает решение, вынесенное Дисциплинарной комиссией GEF 6 марта 2023 года, оставив в силе двухлетнее отстранение госпожи Винер от участия или получения какой-либо аккредитации на любую роль в международном конкурсе», — сообщили в пресс-службе фонда.

Решение трибунала действует с 6 марта 2023 года по 5 марта 2025 года. Также Винер обязали оплатить расходы по апелляции в размере 5 тыс. швейцарских франков. Стороны имеют право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (Швейцария) в течение 21 дня с момента уведомления о решении.

Как сообщало ИА Регнум 6 марта, Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила главного тренера сборной России Винер. Это решение стало итогом судебного разбирательства после снятия Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году.

Заявления Винер для СМИ после поражения сборной России на Олимпийских играх в Токио-2020 признали оскорбительными и нарушающими правила FIG. 27 марта глава ВФХГ сообщила, что подала иск в апелляционный трибунал GEF.