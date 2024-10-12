Москва, 12 октября, 2024, 20:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обновил состав Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта. Соответствующий указ российского лидера был опубликован 12 октября.

Софья Сандурская/ТАСС

Так, из состава Совета исключили секретаря Совбеза Сергея Шойгу, министра энергетики Сергея Цивилёва, тренера по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову, а также губернаторов Ростовской области и Приморского края Василия Голубева и Олега Кожемяко.

«Исключить из состава совета Винер-Усманову И. А., Голубева В. Ю., Кожемяко О. Н., Цивилёва С. Е. и Шойгу С. К.», — сказано в тексте документа.

Кроме того, в состав Совета были включены 11 лиц, в том числе глава РЖД Олег Белозёров, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, предприниматель Владимир Потанин и и. о. президента российской федерации фигурного катания на коньках Антон Сихарулидзе.

Указ вступил в силу со дня подписания.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин назвал спорт безусловным государственным приоритетом России. Есть ценности, которые нельзя продать или отменить, и спорт относится к их числу, подчеркнул президент.