Москва, 13 сентября, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост руководителя объединённой гимнастической федерации.

Валерий Шарифулин/ТАСС Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер

По словам Винер, она — линейный тренер, была им, есть и будет всю оставшуюся жизнь.

«Это было в моём начале, середине, как говорится, пролог, и эпилог остаётся таким же. Я линейный тренер», — сказала Винер «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября Минспорт объявил об объединении руководящих органов пяти российских гимнастических федераций в единую организацию. В Федерацию гимнастики России вошли Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР), Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ), Федерация прыжков на батуте, Федерация спортивной акробатики и Всероссийская федерация спортивной аэробики. Инициатива объединения исходила от руководителя ФСГР Василия Титова.

По словам министра спорта Михаила Дегтярёва, объединение положительно отразится на работе федераций и управлении ими, позволит уделять равное внимание всем видам гимнастики, в том числе в детско-юношеском спорте.