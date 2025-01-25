Москва, 25 января, 2025, 13:00 — ИА Регнум. Президент Федерации гимнастики России (ФГР) Олег Белозёров отменил решение об изменениях в правилах соревнований, подписанное главным тренером по художественной гимнастике Ириной Винер. Об этом 25 января сообщает Sport24.

Максим Богодвид/РИА Новости Олег Белозёров

Глава ФГР заявил, что информация об оценках трудностей элементов была подготовлена с грубыми нарушениями порядка принятия решений и взаимодействия с региональными федерациями, поэтому не подлежит исполнению.

Белозёров подчеркнул, что турниры оцениваются в строгом соответствии с утверждёнными приказом Минспорта РФ правилами.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2024 года руководящие органы российских федераций гимнастики приняли решение об объединении в единую организацию. В России насчитывалось пять гимнастических федераций: Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР), Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ), Федерация прыжков на батуте России, Федерация спортивной акробатики России и Всероссийская федерация спортивной аэробики.

1 октября генерального директора «Российских железных дорог» (РЖД) Белозёрова избрали президентом ФГР. Он был единственным кандидатом на эту должность.

В тот же день Винер сложила полномочия главы ВФХГ, после чего призналась, что давно об этом мечтала. Он возглавляла организацию с 2008 года, совмещая руководство с должностью главного тренера сборной России по художественной гимнастике.