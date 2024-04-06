Москва, 6 апреля, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила о необходимости провести совет для принятия решения о неучастии спортсменов из России в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Нам говорят, что мы узнаем своих, когда они будут стоять на пьедестале в полосатой форме. А вы забыли, как был ринг за колючей проволокой, забыли матч жизни, когда нашим сказали, что их расстреляют, если они выиграют?» — заявила она в беседе с «РИА Новости».

По словам Винер, участием в Олимпиаде на предложенных МОК условиях российские спортсмены попирают историю страны и её настоящее.

Глава ВФХГ отметила, что всегда считала спорт войной с мирным исходом, так как конкуренция в нём ведётся не на жизнь, а на смерть.

«Люди выходят [из этой борьбы] поломанные и выигрывают. А сейчас за что бороться, куда, зачем, почему? Рыба гниёт с головы, а чистят её с хвоста. Должен пройти тренерский совет, должны выступить лидеры и спортсмены и принять решение», — добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, в последнее время по поводу участия российских спортсменов в Олимпиаде 2024 развернулись заочные споры. Так, Винер 26 марта назвала «командой бомжей» согласившихся ехать в Париж в нейтральном статусе.

В ответ первая ракетка России Даниил Медведев 5 апреля заявил, что не согласен со словами главы ВФХГ. Он также заявил, что хочет поехать на Олимпиаду в Париж, если у него будет такая возможность.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков позднее в этот же день заявил, что принявших решение участвовать в Олимпиаде российских теннисистов следует назвать «командой иноагентов». Он пояснил, что теннисисты из России в основном работают и живут за границей, заявляя, что играют за себя, а не за страну и осуждая проведение Россией спецоперации.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 5 апреля заявил, что имеющие возможность участвовать в Олимпийских играх 2024 года российские спортсмены могут сами решать, участвовать ли им в состязаниях. Представитель Кремля напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что российским спортсменам и федерациям нужно самим принимать решение по этому вопросу.