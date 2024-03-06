Материалы с тегом «Джон Кирби»
Захарова обвинила США в предательстве своих союзников
Заявление координатора стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джона Кирби о планах Владимира Зеленского воевать самостоятельно свидетельствует о склонности Вашингтона к предательству своих союзников. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел...
6 марта 2024
В Белом доме заявили о желании Украины воевать самостоятельно
Американские войска не поедут воевать на Украину, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 5 марта. Его попросили прокомментировать призыв президента Франции Эммануэля Макрона по отправке военных. Кирби отказался...
6 марта 2024
Кирби не стал комментировать утечку разговора офицеров бундесвера из-за РФ
Администрация США отказывается комментировать утечку разговора офицеров немецкой армии, поскольку такое пояснение якобы поможет России, заявил 4 марта координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. «Это только сыграет на руку России», —...
5 марта 2024
США допустили возможность освобождения Россией новых территорий на Украине
Власти США допускают, что без возобновления поддержки Киева российские войска могут добиться новых территориальных успехов на Украине уже через один или два месяца. Об этом 27 февраля на брифинге для журналистов заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома...
новость часа
28 февраля 2024
Байдену нужны новые полномочия для конфискации замороженных активов России
Президенту США Джо Байдену требуются законные полномочия от Конгресса США для возможности конфисковать суверенные российские активы, заявил 27 февраля на брифинге для журналистов координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. «Мы всё ещё нуждаемся в больших законных полномочиях...
28 февраля 2024
США пригрозили России новыми санкциями
Американские власти ведут работу над новыми санкциями против России, заявил журналистам координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он отметил, что очередные ограничения, которые Вашингтон ввёл 23 февраля, являются лишь началом. Кирби уточнил, что за последние несколько лет...
23 февраля 2024
В Белом доме объяснили смысл хамских слов Байдена в адрес Путина
Оскорбительные высказывания главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина касаются вызовов и угроз национальной безопасности США, которые якобы исходят от РФ. Об этом заявил 22 февраля на брифинге координатор американской администрации по стратегическим коммуникациям Джон...
новость часа
22 февраля 2024
В Белом доме подтвердили актуальность идеи поставок Киеву ракет ATACMS
Идея поставок Киеву ракет ATACMS (Army Tactical Missile System) увеличенной дальности по-прежнему остаётся актуальной, Соединённые Штаты по-прежнему рассматривают эту опцию. Такое заявление сделал 22 февраля представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга для...
22 февраля 2024
Белый дом посоветовал России «держаться подальше» от выборов в США
Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби выступил с обращением к российскому руководству, призвав «держаться подальше» от ноябрьских выборов американского президента. Таким образом представитель Белого дома отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина...
16 февраля 2024
В США заявили о контактах с Россией на тему угрозы нацбезопасности
Вашингтон взаимодействует с Москвой по поводу новой «угрозы национальной безопасности» США, якобы связанной с возможным размещением Россией противоспутникового оружия в космосе. Об этом 15 февраля заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон...
новость часа
16 февраля 2024
Байден распорядился связаться с РФ из-за «противоспутникового оружия»
Президент США Джо Байден потребовал дипломатических контактов с Россией из-за якобы разрабатываемого противоспутникового оружия, заявил 15 февраля на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. «Я ограничен в том, что именно я могу сообщить о характере угрозы, но могу подтвердить, что это...
15 февраля 2024
Авдеевка находится на грани перехода под контроль России — Белый дом
Представитель Белого дома Джон Кирби 15 февраля заявил журналистам, что ситуация в донецкой Авдеевке — критическая для ВСУ: Киеву не хватает боеприпасов, а значит, город может перейти под контроль российской армии. Кирби сказал, что Вашингтон получил информацию от властей киевского режима о том...
новость часа
15 февраля 2024
Джон Кирби станет помощником президента США
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ближайшее время получит должность помощника президента США, сообщило 12 февраля агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. «Джон Кирби получит должность советника Белого дома по...
12 февраля 2024
Интервью Путина Карлсону. Главное
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало неподдельный интерес во всём мире. За первые часы его посмотрели уже более 70 миллионов раз. И это число продолжает расти. Разговор об истории России и Украины, расширении НАТО, киевском госперевороте...
9 февраля 2024
Кирби: интервью Карлсона с Путиным не повлияет на поддержку США Украины
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вряд ли повлияет на решение Конгресса США поддержать Украину. Такое заявление 8 февраля сделал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном...
8 февраля 2024
В Белом доме признали, что ВС РФ наносят удары по военным целям на Украине
Главными целями ударов Вооружённых сил России по Украине являются военные объекты, сосредоточения войск и объекты военно-промышленного комплекса, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Мы видим продолжающиеся удары российских...
6 февраля 2024
В Белом доме назвали успешными удары по объектам в Ираке и Сирии
Американские военные в рамках первого удара по целям в Ираке и Сирии применили за полчаса свыше 125 снарядов, заявил на брифинге координатор Белого дома по стратегических коммуникациям Джон Кирби, назвав удары успешными. «Ряд воздушных судов, включая бомбардировщики B-1 США, участвовали в операции...
3 февраля 2024
В США заявили, что не имеют альтернатив помощи Украине без Конгресса
У США отсутствуют альтернативы военной помощи Украине без одобрения конгрессменами запроса американского президента Джо Байдена, заявил 31 января на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Журналисты поинтересовались наличием у Вашингтона других способов...
новость часа
1 февраля 2024
Кирби устроил перепалку с журналисткой на брифинге в Белом доме
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби вступил в «резкую перепалку» с журналисткой Кимберли Халкетт во время брифинга, сообщил 29 января телеканал Fox News. Отмечается, что Кимберли, представляющая «Аль-Джазиру», стала «давить» на Кирби в контексте...
30 января 2024
В Белом доме заявили, что США не хотят войны с Ираном
США дадут ответ на атаку на американские войска на Ближнем Востоке, однако не хотят войны с Ираном, заявил 29 января координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в эфире телеканала NBC. «Мы, безусловно, это сделаем в то время и тем способом, который...
29 января 2024