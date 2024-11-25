Вашингтон, 25 ноября, 2024, 23:11 — ИА Регнум. Украина имеет разрешение на применение американских дальнобойных ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории. Об этом 25 ноября заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

«В настоящее время украинские военнослужащие могут использовать ATACMS для самообороны в случае крайней необходимости», — отметил он на брифинге.

Очевидно, что в Вашингтоне изменили принципы и дали Украине указания по использованию данных ракет для нанесения ударов по конкретным целям, признал Кирби.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября издание The New York Times со ссылкой на источники объявило, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории.

Президент России Владимир Путин в видеообращении заявил, что 19 и 21 ноября были предприняты попытки нанести удары по военным объектам в Брянской и Курской областях. По его словам, для атак применялись западные системы ATACMS, Storm Shadow и HIMARS. В свою очередь 21 ноября ВС России нанесли удар по украинскому «Южмашу» новейшей баллистической ракетой комплекса «Орешник». Это стало ответом на удары Киева по российской территории западными дальнобойными ракетами.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев подчеркнул, что ракеты ATACMS и Storm Shadow — это очень сложные технологии и нужно учиться около пяти лет, чтобы их запускать. По мнению эксперта, таких специалистов на Украине в настоящее время точно нет. Политолог отметил, что системы наведения, обслуживания, выдачи полётных заданий и координации есть только у США, Британии и Франции.

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, использование дальнобойных ракет для ударов вглубь РФ говорит о том, что США хотят эскалации военного конфликта. В Кремле действия Запада назвали опасными.