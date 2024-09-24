Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2024, 23:52 — ИА Регнум. В Вашингтоне не считают, что российский президент Владимир Путин проявляет заинтересованность в возобновлении переговоров по продлению двустороннего Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 24 сентября на брифинге в ходе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«РИА Новости» / Валерий Шарифулин / POOL

«Не похоже, что Путин заинтересован», — сказал Кирби, добавив, что США не готовы обсуждать вероятность возобновления ядерных испытаний в будущем.

При этом американский чиновник заверил, что администрация США довела до российских властей свою позицию относительно готовности к возобновлению переговоров по ДСНВ.

Как сообщало ИА Регнум, диалог между США и Россией по контролю над вооружениями проходит без какого-либо прогресса, заявил 17 сентября посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он возложил вину за сложившуюся ситуацию на американские власти.

В феврале 2023 года Владимир Путин объявил о решении приостановить участие в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за того, что Вашингтон нарушает соглашение и пытается оказывать давление на Москву, а также обвинять РФ в несоблюдении соглашения.

10 июля в Пентагоне заявили, что в 2026 году США начнут размещать на территории Германии дальнобойные ударные системы, в том числе гиперзвуковое оружие и системы SM-6 и Tomahawk.