В США пообещали выделить Украине новый пакет вооружений в ближайшие дни
Белый дом: США выделят Украине новый пакет вооружений в ближайшие дни
Вашингтон, 27 декабря, 2024, 20:06 — ИА Регнум. США в ближайшие дни передадут Киеву новый пакет вооружений. Об этом 27 декабря заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге.
«Вы увидите, что на следующий день или около того, но точно в течение следующей пары дней, ещё один пакет военной помощи США», — сообщил он.
Кирби уточнил, что действующий американский президент Джо Байден уже согласовал выделение этой помощи. В новый пакет будут входить системы ПВО.
Как передавало ИА Регнум, агентство Reuters 20 декабря сообщило, ссылаясь на источники, что вскоре администрация Байдена объявит о последнем пакете военной помощи Украине перед его уходом с поста. По данным издания, планируется выделить вооружения на сумму $1,2 млрд.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в начале декабря призвала западные элиты остановить поставки вооружений для ВСУ и позаботиться о спасении остатков Украины, а не о победе киевского режима.
Президент России Владимир Путин ранее подчёркивал, что никакая помощь Украине не изменит ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только свидетельствует об участии стран НАТО в конфликте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завяил, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы стран, которые участвуют в поддержке Украины.