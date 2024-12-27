Вашингтон, 27 декабря, 2024, 20:06 — ИА Регнум. США в ближайшие дни передадут Киеву новый пакет вооружений. Об этом 27 декабря заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге.

Mauricio Campino/Global Look Press

«Вы увидите, что на следующий день или около того, но точно в течение следующей пары дней, ещё один пакет военной помощи США», — сообщил он.

Кирби уточнил, что действующий американский президент Джо Байден уже согласовал выделение этой помощи. В новый пакет будут входить системы ПВО.

Как передавало ИА Регнум, агентство Reuters 20 декабря сообщило, ссылаясь на источники, что вскоре администрация Байдена объявит о последнем пакете военной помощи Украине перед его уходом с поста. По данным издания, планируется выделить вооружения на сумму $1,2 млрд.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в начале декабря призвала западные элиты остановить поставки вооружений для ВСУ и позаботиться о спасении остатков Украины, а не о победе киевского режима.

Президент России Владимир Путин ранее подчёркивал, что никакая помощь Украине не изменит ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только свидетельствует об участии стран НАТО в конфликте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завяил, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы стран, которые участвуют в поддержке Украины.