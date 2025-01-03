Вашингтон, 3 января, 2025, 20:04 — ИА Регнум. Вашингтон в ближайшие дни может объявить о выделении новых пакетов военной помощи Киеву, сообщил 3 января координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы анонсировали финальный пакет помощи по линии USAI (Инициатива содействия безопасности Украины. — Прим. ред.) и очередной транш помощи через механизм PDA (выделение средств президентом без согласования с Конгрессом. — Прим. ред.). Что касается Украины, можно также ожидать объявления о выделении дополнительной помощи в сфере безопасности в ближайшие дни», — сказал Кирби журналистам.

30 декабря ИА Регнум передавало, что после прихода к власти администрации действующего президента США Джо Байдена на военную помощь киевскому режиму было потрачено около 66 млрд долларов.

Глава Белого дома отмечал, что США продолжат осуществлять военную поддержку киевского режима вплоть до конца его полномочий, чтобы укрепить позицию украинской стороны. Сообщалось, что минобороны США находится в процессе сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники для ВСУ.

Также в декабре госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен передать Киеву оружие с армейских складов на сумму 1,25 млрд долларов. В новый пакет военной помощи войдут боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, системы противотанковых ракетных комплексов Javelin, ракеты TOW и иное оружие.

В начале декабря Блинкен сообщил, что США направят Украине ещё один пакет военной помощи объёмом 725 млн долларов. Киеву передадут очередную партию противопехотных мин, ракеты Stinger, боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, беспилотники и боеприпасы для борьбы с беспилотниками.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что никакая военная помощь Украине не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия Киеву только подтверждают участие стран НАТО в конфликте.