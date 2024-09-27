Рябков заявил, что РФ не готова к возобновлению переговоров по ДСНВ
Рябков: США должны изменить свою линию для начала переговоров с Россией по ДСНВ
Москва, 27 сентября, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Россия не готова к возобновлению переговоров с США по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Вашингтон должен изменить свою линию, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Наверное, они готовы, но мы не готовы, потому что без изменения глубоко враждебного американского курса по отношению к России диалог и по этой теме, как и в целом по стратегической стабильности, просто невозможен», — сказал Рябков журналистам 27 сентября, комментируя заявление Белого дома о готовности возобновить обсуждение.
Замминистра отметил, что Москва фиксирует реакцию западных государств на обновления ядерной доктрины России.
Как передавало ИА Регнум, 24 сентября координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне считают, что президент РФ Владимир Путин якобы не заинтересован в возобновлении переговоров по продлению двустороннего ДСНВ. При этом американский чиновник заверил, что администрация США довела до российских властей свою позицию относительно готовности к возобновлению переговоров по ДСНВ.
25 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Кирби, отметил, что обсуждение возобновления ДСНВ между США и Россией должно учитывать новые факторы.
В феврале 2023 года Владимир Путин объявил о решении приостановить участие в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за того, что Вашингтон нарушает соглашение и пытается оказывать давление на Москву, а также обвинять РФ в несоблюдении соглашения.