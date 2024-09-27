Москва, 27 сентября, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Россия не готова к возобновлению переговоров с США по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Вашингтон должен изменить свою линию, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

«Наверное, они готовы, но мы не готовы, потому что без изменения глубоко враждебного американского курса по отношению к России диалог и по этой теме, как и в целом по стратегической стабильности, просто невозможен», — сказал Рябков журналистам 27 сентября, комментируя заявление Белого дома о готовности возобновить обсуждение.

Замминистра отметил, что Москва фиксирует реакцию западных государств на обновления ядерной доктрины России.

Как передавало ИА Регнум, 24 сентября координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне считают, что президент РФ Владимир Путин якобы не заинтересован в возобновлении переговоров по продлению двустороннего ДСНВ. При этом американский чиновник заверил, что администрация США довела до российских властей свою позицию относительно готовности к возобновлению переговоров по ДСНВ.

25 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Кирби, отметил, что обсуждение возобновления ДСНВ между США и Россией должно учитывать новые факторы.

В феврале 2023 года Владимир Путин объявил о решении приостановить участие в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за того, что Вашингтон нарушает соглашение и пытается оказывать давление на Москву, а также обвинять РФ в несоблюдении соглашения.