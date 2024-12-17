Вашингтон, 17 декабря, 2024, 03:48 — ИА Регнум. Чиновники из окружения президента США Джо Байдена считают, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен сам определить условия переговоров по завершению конфликта на Украине. Об этом 16 декабря заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, комментируя призыв избранного американского лидера Дональда Трампа к Зеленскому готовиться к мирным переговорам.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден и Владимир Зеленский

«Зеленский должен определить, на каких условиях, когда и как он хочет участвовать в переговорах. Мы ясно дали ему понять, что пока президент Байден является главнокомандующим, он найдёт в этой администрации сторонника», — сказал Кирби журналистам.

Поставки США оружия украинской армии якобы могут помочь Зеленскому занять выгодную позицию на возможных переговорах с РФ, считает Кирби. По заверению чиновника, поставки оружия продолжатся до последних дней нахождения у власти президента Джо Байдена.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России полностью перехватили стратегическую инициативу в зоне проведения СВО. Об этом 16 декабря заявил президент Владимир Путин. Речь идёт о существенном переломе ситуации, отметил глава государства на коллегии Минобороны.

Россию не устроят «никакие схемы» заморозки конфликта на Украине, также «не может быть и речи» о вмешательстве НАТО в урегулирование кризиса. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя 16 декабря. Он добавил, что нежелание киевского режима делать шаги к миру проявилось и в отказе от предложения Венгрии по установлению рождественского перемирия и обмену пленными.