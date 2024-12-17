Вашингтон, 17 декабря, 2024, 04:54 — ИА Регнум. Власти, военные и полиция США не видят ничего аномального в «таинственных дронах», на частое появление которых жалуются американцы. В этом заверил журналистов координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

U.S. Army Американский дрон

Чиновник подчеркнул, что дроны не представляют угрозу нацбезопасности или общественной безопасности в небе над Нью-Джерси, а также в других штатах на северо-востоке США.

Отмечается, что спецслужбы направили в Нью-Джерси дополнительные передовые технологии для обнаружения дронов, а также специалистов в области наблюдения.

По полученным отчётам, власти сделали вывод, что наблюдения на данный момент включают комбинацию законных коммерческих дронов, любительских и дронов полиции, а также пилотируемых самолётов с неподвижным крылом, вертолётов и даже звёзд, которые люди принимали за дроны.

Как сообщало ИА Регнум, органы безопасности США внимательно следят за информацией о появлении неизвестных дронов в небе, однако данных об иностранном вмешательстве пока нет. Об этом заявил глава министерства внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркас.

Вместе с этим он заверил, что правительство США сообщит общественности, если выяснится, что за неизвестными дронами стояло иностранное государство или криминальные лица.

Избранный президент США Дональд Трамп 14 декабря призвал сбивать таинственные дроны. Он предположил, что правительственные чиновники знают о таинственных наблюдениях за беспилотниками больше, чем декларируют общественности.

Сенатор-республиканец от штата Нью-Джерси Джон Брэмник призвал ввести ограниченный режим чрезвычайного положения (ЧП) в штате для запрета использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В ФБР заявили, что власти США до сегодняшнего дня не установили происхождение неизвестных беспилотников, встревоживших граждан в штате Нью-Джерси. При этом представитель бюро отрицал, что дроны заметили у ключевых правительственных и некоторых военных объектов.