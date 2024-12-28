Москва, 28 декабря, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Кремль ждёт результатов расследования крушения пассажирского самолета у Актау. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга 28 декабря.

Kazakhstan/EMERCOM/Global Look Press

Песков таким образом прокомментировал заявления координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о том, что США якобы обнаружили «первичные признаки» того, что лайнер разбился в Казахстане из-за сработавших российских средств противовоздушной обороны (ПВО).

«Мы видели эти высказывания. В данном случае хочу вам напомнить вчерашнее заявление главы Росавиации, который сказал, что Россия окажет всестороннюю поддержку и Азербайджану, и Казахстану в расследовании. Ждём результатов расследования», — отметил пресс-секретарь.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря пассажирский самолёт «Азербайджанских авиалиний» потерпел крушение в аэропорту Актау. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек. Выжили 29, включая трёх детей. На борту находились 16 россиян, девять из них спаслись. Также в числе выживших трое членов экипажа.

Песков 27 декабря призвал не давать поспешных оценок причинам крушения без результатов официального расследования. По его словам, в России только авиационные власти могут изучить крушение воздушного судна в Актау и обнародовать соответствующую информацию.

В тот же день эксперты назвали предварительной причиной крушения пассажирского самолёта Embraer 190 в аэропорту Актау внешнее вмешательство. Отмечается, что в ходе расследования также предстоит определить, по какой причине пилот принял решение об аварийной посадке именно в этом городе.