Вашингтон, 10 января, 2025, 22:28 — ИА Регнум. Стороны конфликта на Украине не готовы к началу переговоров. Такое заявление сделал 10 января представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов.

Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

«На данный момент нет никаких ожиданий относительно того, что какая-либо из сторон готова вести переговоры», — отметил Кирби.

Представитель Белого дома уточнил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, предпринимая с этой целью соответствующие шаги, чтобы усилить позиции Украины на поле боя и в Будущем создать оптимальные условия для возможных переговоров с Москвой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, позиция России касательно украинского конфликта и путей его разрешения была изложена президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2024 года. Он напомнил, что Путин неоднократно заявлял о готовности провести беседу с избранным президентом США Дональдом Трампом и лидерами других государств. По словам представителя Кремля, для этого необходимо лишь обоюдное желание вести диалог.

Путин ранее отметил, что российской стороне не нужны предварительные условия для переговоров с Украиной. В июне 2024 года российский лидер заявлял, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, подчёркивал президент.

Избранный президент США Трамп 7 января заявил, что рассчитывает на завершение украинского конфликта в течение шести месяцев. Он также назвал ситуацию вокруг Украины фиаско действующего президента США Джозефа Байдена.