Вашингтон, 25 ноября, 2024, 22:49 — ИА Регнум. США пока не могут сказать о причастности России к крушению самолёта компании DHL близ аэропорта Вильнюса. Об этом 25 ноября заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

IMAGO/Adomas Daunoravicius/Global Look Press

По его словам, США взаимодействуют с Литвой в ходе установления причин инцидента.

«Уверен, что, как и надлежит, литовские власти будут информировать людей о том, что выясняют», — добавил Кирби, комментируя на брифинге авиакатастрофу.

При этом США «не готовы забегать вперёд расследования» и говорить о причастности России к инциденту, заключил представитель Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, утром 25 ноября в районе аэропорта Вильнюса потерпел крушение самолёт, арендованный компанией DHL. Борт следовал из Лейпцига и должен был совершить посадку в аэропорту, но разбился в нескольких километрах от него. В самолёте находились два пилота и два сотрудника компании. Борт упал во дворе двухэтажного жилого дома, в котором находились люди. Крыло воздушного судна задело одну из сторон здания, в котором возник пожар. Всего эвакуировали 14 жильцов: 12 из загоревшегося дома и двоих из соседнего. Никто из них не пострадал.

Из-под обломков самолёта спасатели извлекли пилота. Мужчина скончался от полученных травм. Ещё двух человек, находившихся на борту, доставили в больницу.

Власти Вильнюса объявили в зоне падения самолёта режим чрезвычайной ситуации для сбора особо опасных веществ и ликвидации последствий аварии. Уточнялось, что опасность загрязнения воды или воздуха отсутствует, нет угрозы природе и местным жителям.

Глава Национального центра управления кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас заявил, что крушение могло произойти по техническим причинам. По его словам, окончательные выводы делать слишком рано.