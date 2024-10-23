Вашингтон, 23 октября, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Власти США обладают информацией о прибытии в Россию 3 тыс. военных из КНДР, заявил 23 октября координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Global Look Press

Он уточнил, что у Вашингтона нет данных, будут ли эти военные направлены в зону проведения специальной военной операции.

«КНДР отправила как минимум 3 тыс. солдат в восточную часть России. По нашей оценке, эти солдаты на корабле прибыли из КНДР во Владивосток, затем в различные тренировочные части восточной России, где они сейчас проходят обучение», — сказал Кирби на брифинге Белого дома.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что КНДР якобы может направить свои войска в зону конфликта на Украине для поддержки России. На фоне своих заявлений он напомнил о договоре РФ и КНДР и назвал его «похожим» на союз.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 октября назвал такие заявления южнокорейской стороны похожими на информационную утку. Владимир Путин отмечал, что в использовании северокорейских войск в зоне проведения специальной военной операции нет никакой необходимости.

Утверждения о якобы отправке военных из КНДР в Россию являются «вбросами и шумихой», заявила 23 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что взаимодействие двух стран в военной сфере не нарушает норм международного права.

НАТО может использовать вбросы об отправке в Россию военных из КНДР в качестве предлога, чтобы ввести свои войска на Украину, отметил ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко.