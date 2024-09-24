Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2024, 21:43 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден намерен обсудить с главой киевского режима Владимиром Зеленским вопрос о возможности снятия запрета на нанесение ударов вглубь России, заявил 24 сентября на брифинге в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Global Look Press/Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos

По его словам, на сегодняшний день США сохраняют запрет на удары ВСУ американскими дальнобойными ракетами вглубь территории России. Байден не изменил решение, добавил Кирби.

«Наша политика в отношении дальних ударов заключается в том, что предоставляемые США вооружения не должны использоваться против целей в России», — пояснил он.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября Байден отрицательно ответил на вопрос, принимал ли он решение о снятии ограничений на использование Украиной западного оружия для ударов вглубь территории России.

Президент России Владимир Путин ранее назвал подменой понятий идущее на Западе обсуждение о «разрешении» киевскому режиму использовать высокоточное оружие НАТО для ударов вглубь российской территории. У украинских военных нет необходимых специалистов и разведданных со спутников альянса, подчеркнул президент. В действительности речь идёт о принятии решения, будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте против России, отметил глава государства.

Ранее британская радиостанция LBC сообщила, что власти США и Великобритании планируют тайно разрешить киевскому режиму использовать дальнобойное западное оружие для ударов вглубь территории РФ. По этим данным, окончательное решение может быть принято на полях Генассамблеи ООН, при этом представители указанных стран не будут объявлять об изменении своей позиции до момента нанесения первых ударов.