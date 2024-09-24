Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2024, 23:44 — ИА Регнум. США не отменяли запрет на удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) вглубь России американским оружием. Об этом 24 сентября заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Наша политика в отношении дальних ударов заключается в том, что предоставляемые США вооружения не должны использоваться против целей в России, президент (Джо Байден. — Прим. ред.) не внёс никаких изменений по этому вопросу», — отметил Кирби на брифинге в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам представителя Белого дома, данное руководство по-прежнему остаётся в силе.

Как сообщало ИА Регнум, тему применения западного оружия для ударов вглубь России обсуждали на встрече в Киеве 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и глава киевского режима Владимир Зеленский, однако никаких решений принято не было.

По данным газеты The Washington Post, представители Белого дома и министерства обороны США посчитали неубедительными аргументы украинского руководства в пользу снятия ограничений на ракетные удары вглубь РФ.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «хозяева киевского режима» своими действиями могут довести до того, что они испытают на себе последствия от вооружений, которые есть у РФ. Это оружие находится в полной боевой готовности, добавил министр, отметив, что никто не хочет ядерной войны.

Президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения, будут страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Он пояснил, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.