Москва, 6 декабря, 2024, 04:55 — ИА Регнум. Россия продолжает придерживаться своей позиции — никакая война и ни с кем не нужна, не должно быть речи и о применении ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

«Американцы говорят, что не могут позволить России победить на Украине, потому что это подорвёт «миропорядок, основанный на правилах», а он является американским господством», — заявил Лавров.

Дипломат подчеркнул, что Россия ни с кем не хочет войны, конфронтации друг с другом. Он напомнил, что в ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана.

«Это отвечает нашим жизненным интересам. Абсолютно. Надеюсь, что это относится и к Соединённым Штатам», — сказал политик.

Сергей Лавров также прокомментировал высказывание координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джона Кирби об эскалации и возможности применения ядерного оружия. Кирби сказал, что американцы не хотят эскалации и что если там «будет какой-нибудь ядерный элемент», то пострадают их европейские союзники.

«Даже мысленно он исключает, что США могут пострадать. Это делает ситуацию немного более рискованной. Возможно, если это возобладает, то будут предприняты некоторые безрассудные шаги. Это плохо», — заключил глава российского внешнеполитического ведомства, добавив, что разговоры о ядерном оружии — это «приглашение к катастрофе».

Как сообщало ИА Регнум, Россия не начинала войну на Украине, а объявила о проведении специальной военной операции, для того чтобы защитить народ Донбасса, заявил в интервью Сергей Лавров.

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». Так, была расширена категория государств и военных блоков, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также был дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия.