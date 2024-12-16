Вашингтон, 17 декабря, 2024, 02:19 — ИА Регнум. Поставки США оружия украинской армии якобы могут помочь главе киевского режима Владимиру Зеленскому занять выгодную позицию на возможных переговорах с РФ. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, комментируя намерение избранного президента Дональда Трампа завершить конфликт на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие США

Кирби пояснил, что Вашингтон хочет дать Зеленскому возможность, когда он будет готов к завершению конфликта, то сможет сделать это с позиции силы, имея определенный рычаг.

«Именно поэтому мы продолжаем поставлять так много помощи для безопасности ему», — сказал координатор журналистам на брифинге 16 декабря.

По заверению Кирби, поставки оружия продолжатся до последних дней нахождения у власти президента Джо Байдена.

Как сообщало ИА Регнум, Россию не устроят «никакие схемы» заморозки конфликта на Украине, также «не может быть и речи» о вмешательстве НАТО в урегулирование кризиса. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя 16 декабря. Он добавил, что нежелание киевского режима делать шаги к миру проявилось и в отказе от предложения Венгрии по установлению рождественского перемирия и обмену пленными.

Дональд Трамп признался, что пока не готов ответить на вопрос, должна ли Украина уступить России территории. Будущий президент пообещал определиться с этим вопросом после встречи с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его мнению, на территориях, которые контролирует РФ, «нет ни одного здания, и люди туда не вернутся».

По запросу России 20 декабря состоится заседание Совета Безопасности ООН на тему поставок западного оружие Киеву.