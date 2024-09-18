Вашингтон, 18 сентября, 2024, 23:45 — ИА Регнум. Соединённые Штаты не имеют никакого отношения к взрывам, прогремевшим в Ливане. Такое заявление сделал 18 сентября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе регулярного брифинга.

Secretary of Defense Public Affairs Джон Кирби

«Всё, что я могу сказать, — это то, что мы никоим образом не причастны ни к вчерашним, ни к сегодняшним инцидентам. Я подчеркну — никоим образом», — такое утверждение сделал Кирби.

Также представитель Белого дома добавил, что Вашингтон по-прежнему надеется на возможность урегулировать дипломатическим путём ситуацию на границе Израиля с Ливаном, а также на возможность заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа.

«Мы продолжаем прикладывать дипломатические усилия, с тем чтобы предотвратить открытие второго фронта на границе с Ливаном», — отметил Кирби.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 17 сентября в разных районах Ливана массово взорвались пейджеры. Министр информации республики Заяд Макари возложил ответственность за произошедшее на Израиль. Он отметил, что предварительное расследование указывает на причастность Тель-Авива. По словам главы минздрава Ливана Фираса Объяда, в результате взрывов пейджеров погибли 12 человек, двое из которых дети, ещё около 4 тыс. пострадали.

18 сентября в Ливане начали взрываться рации, мобильные телефоны и другие средства связи. Сообщалось, что рации закуплены вместе с пейджерами, массовая детонация которых произошла накануне. По последним данным, в результате второй серии взрывов электронных устройств погибли по меньшей мере 14 человек, ещё как минимум 450 человек пострадали.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что произошедшие в Ливане взрывы устройств связи ведут к эскалации напряжённости на Ближнем Востоке, а подобные события могут стать триггером для выхода ситуации из-под контроля.