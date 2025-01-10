Вашингтон, 10 января, 2025, 21:46 — ИА Регнум. Избранному президенту США Дональду Трампу нужно будет получить одобрение Конгресса, чтобы снять новые санкции против российского энергосектора. Об этом 10 января заявил журналистам представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

«Я полагаю, что да», — сказал Кирби, отвечая на просьбу уточнить, понадобится ли Трампу одобрение законодательной власти США для отмены санкций.

По его словам, эти санкции являются исполнительными мерами, принятыми президентом США Джо Байденом.

«Я бы оставил на усмотрение следующей администрации решение о том, какие дальнейшие исполнительные действия они могли бы предпринять», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января США ввели санкции против ряда российских нефтяных компаний. Под рестрикции, в частности, попали глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, «Газпромнефть» и её глава Александр Дюков, президент «Лукойла» Вагит Алекперов, заместители министра энергетики РФ Роман Маршавин и Эдуард Шереметцев.

В Белом доме заявили, что США вводят самые масштабные санкции против энергосектора России. Рестрикции коснулись 183 танкеров, перевозящих российскую нефть, десятков трейдеров, а также нефтесервисных компаний. Отмечается, что в санкционные списки попали партнёры «Новатэка» и представители «Росатома».

10 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве понимают, что администрация Байдена попытается оставить Трампу тяжёлое наследие в российско-американских отношениях.

14 декабря президент РФ Владимир Путин отмечал, что все стоящие перед страной задачи на ближайшую и долгосрочную перспективы будут решены. Глава государства также указывал на то, что Россия развивается и её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки помешать её развитию не увенчаются успехом.