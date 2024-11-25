Вашингтон, 25 ноября, 2024, 20:50 — ИА Регнум. У Вооружённых сил Украины (ВСУ) есть разрешение использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по России. Об этом 25 ноября заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

AARON SCHWARTZ/EPA/ТАСС Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби

«Прямо сейчас у них есть возможность использовать ATACMS для самообороны в случае неотложной необходимости», — сказал он на брифинге.

По его словам, это то, что происходит вокруг Курска и Курской области.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября издание The New York Times со ссылкой на источники выступило с утверждением, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории.

ВСУ 19 и 21 ноября нанесли удары по Курской и Брянской областям ракетами ATACMS, системами Storm Shadow и HIMARS. Россия в ответ запустила новейшую гиперзвуковую ракету «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Президент России Владимир Путин сообщил, что удар нанесли в ходе испытания нового комплекса в безъядерном оснащении. Это стало ответом на действия Запада по наращиванию напряжённости.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 25 ноября заявил, что Москва готова на любые военные ответы, если Запад продолжит провокации. Он назвал предупреждением выступление российского президента и рекомендовал западным странам перестать «повышать ставки».

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев в беседе с ИА Регнум отметил, что дальнобойные ракеты относятся к очень сложным технологиям. Для их запуска нужно учиться пять лет, и таких специалистов у Украины нет. Ракетами ATACMS управляют американцы, Storm Shadow — британцы, SCALP-EG — французы, подчеркнул эксперт.