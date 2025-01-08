Вашингтон, 9 января, 2025, 01:56 — ИА Регнум. Вашингтон поддерживает решение киевского режима прекратить транзит газа из Россию в Европу. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

(сс) The White House

«Это решение сократит возможности России финансировать военный конфликт на Украине и лишит Москву около 6,5 миллиарда долларов ежегодных доходов от продажи газа», — отметил представитель Белого дома.

Вместе с этим он добавил, что решение Украины соответствует политике США по снижению зависимости Европы от российских энергоресурсов, в то время как Вашингтон наращивает поставки СПГ в страны Европы.

«Сегодня около 50% импорта СПГ в Европу обеспечивается Соединёнными Штатами. Мы продолжаем работать с ЕС над увеличением этих объёмов», — заявил Кирби.

Как передавало ИА Регнум, 1 января Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину на фоне отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили о якобы готовности ЕС к остановке транзита через контролируемую Киевом территорию.

8 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что остановка Украиной транзита российского газа в Европу неприемлема и противоречит её намерениям вступить в Евросоюз. Он напомнил, что Украина, являющаяся кандидатом на вступление в ЕС, обязана сохранять маршруты поставок энергоносителей.

Агентство Bloomberg 6 января сообщило, что страны — участницы ЕС на фоне холодной погоды сжигают свои запасы газа самыми быстрыми темпами за последние семь лет. Отмечалось, что они также закупают рекордные объёмы российского сжиженного газа.

Президент России Владимир Путин отметил, что прекращением транзита российского газа Киев наказывает Европу. Россия всегда выступала за поставки и деполитизацию экономических вопросов, добавил глава государства.