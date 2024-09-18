Вашингтон, 19 сентября, 2024, 00:28 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки на данный момент не готовы объявить о возможной встрече президента страны Джо Байдена с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом 18 сентября сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден и Владимир Зеленский

«Мы не можем сегодня объявить о встрече», — сказал Кирби в ходе брифинга, отвечая на вопрос журналиста о возможности переговоров Байдена с Зеленским в Белом доме или на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он добавил, что Белый дом проинформирует в случае достижения договорённости о встрече.

Также Джон Кирби не исключил возможность переговоров главы киевского режима с вице-президентом США, кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября Зеленский заявил о намерении представить президенту США «план победы» в конфликте с Россией, реализация которого зависит от действующего главы Белого дома. При этом, по словам Зеленского, указанный план также будет представлен Камале Харрис и кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу.

По мнению американского политолога Джона Миршаймера, глава киевского режима находится в отчаянии, в связи с чем попытается вовлечь Соединённые Штаты в прямой конфликт с Россией, чтобы улучшить положение Украины.

Как отмечал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступления киевского режима Родион Мирошник, Зеленский действует контрпродуктивно, пытаясь при поддержке Запада монополизировать право на мирные планы по урегулированию украинского кризиса.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова к диалогу, но только на базе уже зафиксированных договорённостей. В июне российский лидер назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. По его словам, киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.