Материалы с тегом «Джанет Йеллен»
Глава минфина США рассказала о проблемах с использованием активов РФ
Лидеры стран «Большой семёрки» (G7) вряд ли смогут принять решение об использовании замороженных российских активов для помощи Украине на июньском саммите G7, заявила 1 марта министр финансов США Джанет Йеллен в интервью агентству Reuters. По её словам, по данному вопросу существуют сложные...
1 марта 2024
Глава минфина США расценила риски при конфискации активов РФ как невысокие
В США допускают возможность возникновения рисков для доллара при конфискации российских активов за рубежом, но считают такое развитие событий маловероятным, заявила 27 февраля министр финансов США Джанет Йеллен. «Говоря о финансовой стабильности, полагаю, что появится риск, если будет значительный...
новость часа
27 февраля 2024
В США призвали G7 срочно найти способ направить Украине российские активы
Западной коалиции необходимо в срочном порядке найти способ направить Украине заблокированные российские активы, заявила 27 февраля министр финансов США Джанет Йеллен в преддверии встречи министров финансов и глав ЦБ стран G7. «Я также считаю, что нашей коалиции необходимо в срочном порядке найти...
27 февраля 2024
Минфин США не зафиксировал влияния конфликта в Газе на мировую экономику
Соединённые Штаты не зафиксировали существенного влияния обострения палестино-израильского конфликта на мировую экономику. Об этом сообщила глава американского минфина Джанет Йеллен. «С октября прошлого года наши обязательства по поддержке мировой экономики также определяют наши действия в ответ на...
27 февраля 2024
Глава минфина США Йеллен заявила о пугающем размере внешнего долга страны
Внешний долг США, размер которого превысил $34 трлн, пугает своей величиной, заявила американский министр финансов Джаннет Йеллен на пресс-конференции. «Наш внешний долг $34 трлн, и это пугающее число», — сказала она. Вместе с тем Йеллен отметила, что американская экономика огромна по своим...
новость часа
25 января 2024
США сообщили о ходе рассмотрения вопроса о конфискации российских активов
Американские власти всё ещё не приняли решения о возможной конфискации российских активов, чтобы затем передать их Украине, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Вместе с тем, по словам главы ведомства, Вашингтон участвуют в проработке подобных шагов в...
новость часа
9 января 2024
Главы министерств финансов АТЭС обсудили замедление роста экономики Китая
Замедление роста китайской экономики и связанные с этим риски стали одной из тем обсуждения на совещании глав и представителей финансовых ведомств стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом на пресс-конференции по итогам совещания сообщила министр...
14 ноября 2023
Пентагон, минфин и госсекретарь призвали Конгресс США выделить помощь Киеву
Главы минфина, минобороны и госсекретарь США Джанет Йеллен, Ллойд Остин и Энтони Блинкен призвали Конгресс одобрить бюджетную помощь Киеву на $11,8 млрд, сообщает минфин США. «(Йеллен, Остин и Блинкен) отравили письмо в Конгресс, призывая ускорить поддержку запроса администрации о предоставлении...
7 ноября 2023
Маск без слов отреагировал на слова Йеллен о поддержке Украины
Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск кратко, но многозначительно отреагировал на заявление министра финансов США Джанет Йеллен о том, что Вашингтон может одновременно оказывать помощь участникам двух вооружённых конфликтов ― Украине и Израилю. Краткий комментарий...
17 октября 2023
В США допустили финансирование «двух войн»
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила 16 октября, что страна, «безусловно, может позволить себе две войны», говоря о помощи Киеву в украинском кризисе и о конфликте между Израилем и радикальным движением ХАМАС. По словам Йеллен, экономика США находится в хорошей форме. «Нам действительно нужно...
16 октября 2023
США захотели передать $200 млрд развивающимся странам, включая Украину
Американские власти собираются привлечь через различные международные источники около $200 млрд для выделения помощи развивающимся странам, в числе Украине, заявила журналистам министр финансов США Джанет Йеллен. Она уточнила, что указанную сумму планируется собрать при поддержке со стороны...
11 августа 2023
Глава минфина США Йеллен съела в Китае грибы, вызывающие галлюцинации
Грибы, известные своим галлюциногенным эффектом, попробовала министр финансов США Джанет Йеллен в ходе визита в Китай. Об этом 15 июля сообщает телеканал CNN. По данным телеканала, после приземления в аэропорту Пекина министр финансов США отправилась со своей командой в ресторан юньнаньской кухни...
16 июля 2023
Китай выразил Йеллен озабоченность по поводу санкций и давления США
В ходе встреч с главой минфина США Джанет Йеллен власти Китая выразили озабоченность в связи с санкциями и давлением, оказываемым Вашингтоном на Пекин. Об этом говорится в заявлении на сайте министерства финансов КНР по итогам визита Йеллен в Китай. «В ходе встреч и переговоров китайская сторона...
10 июля 2023
В США рассказали о «непростительном поступке» главы минфина Йеллен в Китае
В США раскритиковали министра финансов Джанет Йеллен за нарушение дипломатического этикета на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном, пишет The New York Post. Издание напомнило, что Йеллен оживлённо и часто кланялась во время рукопожатия с представителем Китая. «Никогда, никогда, никогда...
9 июля 2023
В США призвали фирмы КНР отказаться помогать России в обходе санкций
Китайским организациям не стоит помогать России в обходе санкций и оказывать материальную поддержку, заявила 9 июля в Пекине министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции по итогам своего визита в КНР. «По мере того как мы продолжаем следить за внутренней ситуацией в России, поддержка...
9 июля 2023
Сенатор Пушков раскритиковал визит министра финансов США в Китай
Министр финансов США Джанет Йеллен неестественно долго кланялась и пожимала руку на встрече с вице-премьер Китая Хэ Лифэ. На это обратил внимание сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя New York Post, который считает, что американская гостья «неловко отвешивает» поклоны китайскому коллеге. «Пришло...
9 июля 2023
Глава минфина США назвала негативный эффект антироссийских санкций
Антироссийские санкции Соединённых Штатов Америки мотивируют страны на поиск альтернатив американскому доллару, заявила глава министерства финансов США Джанет Йеллен. «Эта правда, что когда мы вводим санкции, то страны, которые могут стать субъектом этих санкций, мотивированы на поиск иных...
14 июня 2023
В США изменили дату ожидаемого дефолта
Министр финансов США Джанет Йеллен объявила об изменении срока дефолта правительства по обязательствам с 1 на 5 июня. Об этом говорится в её письме к лидерам Конгресса. «Теперь мы ожидаем, что казначейство будет иметь недостаточно ресурсов для выполнения правительственных облигаций 5 июня, если...
27 мая 2023
Минфин США предупредил о возможном дефолте до 15 июня
Глава министерства финансов Соединённых Штатов Америки Джанет Йеллен предположила, что страна может не дотянуть до 15 июня, если в ближайшее время не будет решён вопрос о лимите государственного долга. «Моя оценка такова, что шансы дотянуть до 15 июня, будучи в состоянии оплатить все наши счета...
21 мая 2023
Глава минфина США предупредила глав банков о последствиях дефолта в стране
Данные о катастрофических последствиях возможного дефолта для финансовой системы страны представила министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с главами десятков американских банков. Об этом сказано в заявлении, распространенном 18 мая финансовым ведомством США. Глава минфина США встретилась с...
19 мая 2023