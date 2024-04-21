Пекин, 21 апреля, 2024, 18:22 — ИА Регнум. США непрерывно буквально с первых дней конфликта на Украине озвучивали угрозы в адрес Китая из-за сотрудничества с Россией. И каждый раз, когда становилось ясно, что никаких летальных вооружений Пекин Москве не поставлял, Белый дом выдавал это за своё достижение. Не исключено, что подобный политический трюк в преддверии президентских выборов заготовили в Вашингтоне и сейчас. Таким мнением поделился с ИА Регнум старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Василий Кашин, комментируя сообщения о планах госсекретаря США Энтони Блинкена посетить Пекин, чтобы оказать давление на Китай из-за сотрудничества с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM

«С самого начала спецоперации регулярно звучали заявления со стороны Запада, что Китай «вот-вот» направит в Россию летальную помощь, в связи с чем раздавались угрозы в адрес китайцев. Говорили, что делать этого ни в коем случае нельзя. Потом, когда никакая летальная помощь из Китая не поступала, заявлялось, что это успех западной стратегии давления. И до сих пор рядовые американцы могут слышать, что «Китай следует красным линиям». На самом деле, у китайцев довольно последовательно позиция, которая не менялась. Они не поставляют России никакой летальной боевой техники, но и не ограничивают своё сотрудничество с Россией в сфере промышленного сотрудничества», — рассказал китаевед.

Конечно, такое взаимодействие способствует укреплению индустриального потенциала России. А это в том числе означает наращивание объёмов военного производства.

США такое развитие событий в любом случае не устраивает, и они, скорее всего, продолжат давление, заметил Кашин. Например, достаточно уязвим перед влиянием Штатов банковский сектор Китая, чем они уже пользовались. Но и это не смертельно для взаимовыгодного российско-китайского сотрудничества, уверен эксперт.

«По китайским банкам бьют изначально, и у нас были периодически серьёзные сбои в расчётах. Очередные сложности возникли недавно, и в марте 2024 года волна проблем привела к сокращению китайского экспорта в России на 16% к марту прошлого года. Но уже сейчас предпринимаются экстренные усилия правительствами двух стран, и эти трудности, видимо, будут преодолены в течение нескольких недель. Не исключено, что нас ещё ждут какие-то отдельные шоки. Но какие-то новые упражнения Блинкена мало что поменяют. Если и будут какие-то неприятности, то не масштабного, системного характера», — прокомментировал эксперт.

При этом велика вероятность, что анонсированный воинственный визит посланника Белого дома в Пекин есть не что иное, как политический пиар в разгар предвыборной гонки в США, допустил Кашин. Их целью может быть провозглашение в преддверии выборов президента очередной якобы состоявшейся победы действующей администрации над китайско-российским сотрудничеством.

Госсекретарь США Энтони Блинкен нанесёт в Китай визит, в ходе которого может пригрозить китайским властям санкциями за поддержку, которую они якобы оказывают оборонно-промышленному комплексу России. Об этом сообщила 20 апреля британская газета The Financial Times со ссылкой на источники.

При этом, как отметило издание, глава Госдепартамента в ходе переговоров не станет уточнять, какие именно меры планируют предпринять в Вашингтоне по отношению к Пекину. Источники газеты предположили, что США могут ввести санкции прежде всего против китайских финансовых институтов.

Однако один из источников якобы заверил, что предупреждение Блинкена будет «самым ясным» из всех, что ранее Вашингтон озвучивал Пекину.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 6 апреля министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном пригрозила последствиями для китайского бизнеса, если Пекин решится поддерживать Москву в конфликте с киевским режимом. Она уточнила, что эта позиция Белого дома касается и поддержки российского ВПК.

Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй подчеркнул 18 апреля, что Пекин примет необходимые меры, если Вашингтон решится на дополнительные санкции против китайских компаний.