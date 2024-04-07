Пекин, 7 апреля, 2024, 09:27 — ИА Регнум. За последний год США и Китай смогли вывести отношения двух стран на более стабильную основу, не избегая жёстких переговоров. Об этом заявила американский министр финансов Джанет Йеллен в начале встречи в Пекине с премьер-министром Госсовета КНР Ли Цяном, сообщило 7 апреля агентство Reuters.

Hu Qingming/Global Look Press

По словам Йеллен, на США и Китае лежит «обязанность» с ответственностью принимать сложные отношения.

«Хотя нам ещё многое предстоит сделать, я считаю, что за последний год мы поставили наши двусторонние отношения на более стабильную основу. Это не значит, что мы игнорируем наши разногласия или избегаем жёстких разговоров, однако у нас есть понимание, что мы можем добиться прогресса исключительно при открытой прямой коммуникации», ― сказала она.

Во время встречи глава минфина США также заявила об обеспокоенности Вашингтона по поводу «избыточных мощностей» Китая по производству электромобилей, солнечных батарей и другой экологически чистой энергетической продукции для американского рынка и рынка других государств.

Йеллен также отметила, США и Китай являются крупнейшими экономиками мира, обязанными ответственно управлять своими сложными отношениями, а также сотрудничать и показывать лидерство в решении насущных глобальных проблем перед самими собой и всем миром.

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля Йеллен пригрозила последствиями китайскому бизнесу за поддержку России в конфликте с Украиной. Глава минфина США добавила, что это относится и к поддержке оборонно-промышленной базы России.

Помощник главы Пентагона по космической политике Джон Плам 5 апреля назвал «политической уловкой» предложения России и Китая о выработке международного договора о неразмещении оружия в космосе. По его словам, США не могут проконтролировать российские и китайские инициативы, а деятельность Москвы и Пекина якобы является игрой в рамках ООН.