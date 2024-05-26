Вашингтон, 26 мая, 2024, 06:54 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки могут ввести вторичные санкции в отношении европейских банков, осуществляющих свою деятельность в России. Об этом в беседе с агентством Reuters 25 мая заявила глава американского министерства финансов Джанет Йеллен.

Federalreserve Джанет Йеллен

«Мы рассматриваем возможность возможного ужесточения наших санкций в отношении банков, ведущих бизнес в России», — указала Йеллен, не уточнив, какие именно финансовые организации находятся в списке возможного санкционного воздействия.

По её словам, работа в России якобы создаёт для европейских банков большие риски. По данным Reuters, минфин США ожидает ухода из РФ австрийского Raiffeisen Bank International и итальянского UniCredit.

Как передавало ИА Регнум, в марте западные СМИ сообщили о том, что Соединённые Штаты пригрозили Raiffeisen Bank International санкционными ограничениями и возможным выводом из американской финансовой системы. Однако позднее эту информацию опровергли, заявив, что RBI не получал конкретных угроз со стороны минфина США.

По данным The Wall Street Journal, Вашингтон разрабатывает санкции против ряда китайских банков, чтобы заставить Пекин разорвать коммерческие отношения с Москвой. Американская сторона опасается, что Россия даже в условиях беспрецедентного санкционного воздействия сможет одержать победу на Украине в конфликте на истощение.