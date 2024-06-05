Вашингтон, 5 июня, 2024, 04:36 — ИА Регнум. Лидеры западных стран рассматривают возможность предоставить Украине кредит, который в дальнейшем будет погашаться за счёт доходов с замороженных российских активов. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, выступая в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.

Federalreserve Джанет Йеллен

«Мы обсуждаем возможность предоставления Украине кредита от «Группы семи» (G7), а также возможность использования прибыли с замороженных активов России для погашения тех кредитов, которые будут предоставлены. И такой подход, похоже, пользуется значительной поддержкой», — сказала Йеллен.

Она выразила надежду, что в ближайшее время план удастся доработать и представить лидерам G7.

Пока, по словам Йеллен, США согласовывают с союзниками способы задействования российских активов для оказания помощи Киеву. Глава американского минфина рассказала, что на международной площадке Euroclear в Бельгии заморожено около $204 млрд активов российских суверенных фондов. В свою очередь, площадка зарабатывает проценты на них. Теперь Евросоюз принял меры, чтобы взять эту прибыль и направить большую её часть на нужды Украины. Эта прибыль составит в год от 3 млрд до 5 млрд долларов, она будет накапливаться до тех пор, пока активы РФ остаются замороженными, добавила Йеллен.

50-й саммит «Большой семёрки» на высшем уровне пройдёт с 13 по 15 июня в итальянском городе Бриндизи.

Как передавало ИА Регнум, государственный министр Британии по делам Европы Нусрат Гани отмечала, что новые предложения о механизмах передачи Украине замороженных российских активов страны G7 представят перед июньским саммитом. Она утверждала, что Лондон продолжает вести тесную работу с союзниками по этому вопросу.

По данным пресс-службы Белого дома, лидеры стран «Большой семёрки» в ходе предстоящего саммита в Италии намерены достигнуть соглашения в вопросах использования замороженных российских активов. Участники встречи обсудят «пути поддержки Украины». Также они намерены «продвинуть усилия» по использованию российских активов и продолжению применения санкций и других различных ограничительных мер в отношении Москвы и тех, кто, по мнению Запада, поддерживает специальную военную операцию на Украине.

Ещё лидеры G7 сделают шаги по укреплению экономической безопасности и устойчивости, в том числе по противодействию «вредному перепроизводству», отметили в Белом доме. В последнем США обвиняют Китай.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что на изъятие замороженных активов Россия ответит теми же мерами. Страна не инициировала эти процессы, но ответит симметрично, в логике решений самого Запада, отметил глава ведомства.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что угрозы для финансовой стабильности России из-за возможной конфискации США замороженных активов нет.