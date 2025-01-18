Вашингтон, 18 января, 2025, 04:14 — ИА Регнум. С 21 января министерство финансов США будет предпринимать чрезвычайные меры, направленные на предотвращение дефолта в стране в связи с достижением предельного уровня государственного долга. Об этом заявила глава минфина Джанет Йеллен.

Federalreserve Джанет Йеллен

«Настоящее письмо направлено с целью уведомить вас… о чрезвычайных мерах, которые министерство финансов начнёт применять с 21 января», — отметила она, призывая конгрессменов действовать оперативно.

Период экстренных мер продлится до 14 марта и будет сопровождаться значительной неопределенностью, включая проблемы прогнозирования платежей и поступлений правительства США на ближайшие месяцы, добавила Йеллен.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января кандидат на пост американского министра финансов Скотт Бессент заявил, что экономический кризис может охватить США к концу 2025 года, если конгресс не примет срочных мер. Если ситуация не изменится, страну ждёт рост налогов на $4 трлн, предупредил он. По словам Бессента, из-за больших бюджетных расходов правительство США столкнулось с дефицитом средств, который составил 7% от ВВП, что является максимальным значением за последние четыре года. США должны отдать приоритет инвестициям, которые помогали бы экономическому росту, уверен кандидат в министры финансов.

Американский государственный долг за 2024 год вырос на $2,4 трлн, и эта сумма превысила общую задолженность России более чем в восемь раз. Всего госдолг США составил $36 трлн.