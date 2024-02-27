Вашингтон, 27 февраля, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Соединённые Штаты не зафиксировали существенного влияния обострения палестино-израильского конфликта на мировую экономику. Об этом сообщила глава американского минфина Джанет Йеллен.

EPA/ТАСС

«С октября прошлого года наши обязательства по поддержке мировой экономики также определяют наши действия в ответ на конфликт на Ближнем Востоке. Мы не зафиксировали значительного влияния на мировую экономику, но продолжаем внимательно следить за ситуацией», — сказала Йеллен на пресс-конференции в Сан-Паулу в преддверии встречи министров финансов и глав ЦБ стран — членов Большой двадцатки (G20).

Как передавало ИА Регнум, экономическая газета Calcalist со ссылкой на предварительные данные минфина Израиля ранее писала, что военная операция израильской армии в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС, если она закончится до конца 2024 года, по самым скромным подсчётам обойдётся в 200 млрд шекелей (порядка 51 млрд долларов).

По информации издания, это составляет 10% от израильского ВВП за год в том случае, если боевые действия будут продолжаться ещё от 8 до 12 месяцев и только на территории сектора Газа, без полноценного вмешательства в конфликт ливанского движения «Хезболла», Ирана или Йемена. Для этого также необходимо, чтобы 350 тыс. призванных на службу резервистов израильской армии в скором времени вернулись на свои рабочие места.

Уточняется, что минфин Израиля называет такой прогноз оптимистичным. Как напомнило издание, связанные с пандемией расходы властей страны составили около 160 млрд шекелей.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября 2023 года после того, как боевики ХАМАС вторглись на израильскую территорию, убивая и захватывая жителей. Израиль в ответ на это начал войну в секторе Газа. Президент России Владимир Путин назвал атаку палестинских боевиков беспрецедентной, но подчеркнул, что Тель-Авив отвечал достаточно жёстко. Российский лидер призвал к началу разрешения палестино-израильского конфликта с помощью переговоров.