Вашингтон, 9 января, 2024, 03:00 — ИА Регнум. Американские власти всё ещё не приняли решения о возможной конфискации российских активов, чтобы затем передать их Украине, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Вместе с тем, по словам главы ведомства, Вашингтон участвуют в проработке подобных шагов в рамках «Большой семёрки» (G7). Йеллен уточнила, что лидеры стран этого объединения попросили проработать указанный вопрос и оценить риски от возможного изъятия средств.

Министр отметила, что хотела бы ознакомиться с потенциальными угрозами для доллара США на международном уровне, а также понять, какие меры можно предпринять для их минимизации.

Как сообщало ИА Регнум, власти России неоднократно заявляли, что Запад незаконно арестовал российские активы. В мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны, присвоившие эти средства, должны немедленно разморозить их.

7 сентября он назвал нонсенсом идею США передать конфискованные российские средства Киеву. Песков указал, что такие действия были бы юридически незаконными.

В конце декабря газета Financial Times проинформировала о планах G7 изъять российские активы на сумму $300 млрд, которые оказались ранее заморожены в рамках санкций против России. Планируется, что этот вопрос обсудят на саммите «Большой семёрки», который пройдёт в феврале 2024 года.

6 января глава киевского режима Владимир Зеленскийпризвал руководителей западных стран передать Украине указанные $300 млрд. Он подчеркнул, что надеется на влияние G7 в решении этого вопроса.