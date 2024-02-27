Иркутская область, 30 декабря, 2002, 09:24 — ИА Регнум. 29 декабря произошел крупный пожар на рынке строительных материалов "Покровский". Первым пожар обнаружил водитель, проезжавший мимо рынка. В 7.20 утра он сообщил о случившемся на пост ГАИ, информация была передана пожарным.

Тушение велось пятью пожарными стволами, огонь распространился на площади почти 800 квадратных метров. На ликвидацию пожара понадобился час. Из одного павильона было эвакуировано несколько бочек с карбидом. Полностью ликвидировать пожар удалось к 11 часам дня.

В результате полностью сгорели тринадцать торговых павильонов. У расположенного рядом салона мебели выгорела часть кровли. Информации о пострадавших не поступало.