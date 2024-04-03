Министр финансов США собралась посетить Китай
Министр финансов США Йеллен с 3 по 9 апреля посетит Китай, где проведёт встречи
Вашингтон, 3 апреля, 2024, 03:51 — ИА Регнум. Министр финансов США Джанет Йеллен с 3 по 9 апреля посетит Китай и проведёт несколько встреч, в том числе с премьер-министром Госсовета КНР Ли Цяном. Об этом сообщило её ведомство на своём сайте 2 апреля.
Отмечается, что визит главы минфина будет касаться двухсторонних отношений Пекина и Вашингтона в экономике, а также продвижения американских интересов. Йеллен в рамках своей поездки планирует потребовать от Китая соблюдения прав американских работников и предприятий, находящихся в КНР.
В Вашингтоне считают, что те сталкиваются с несправедливым обращением. Кроме того, глава минфина США должна будет указать китайской стороне на глобальные последствия избыточных промышленных мощностей Китая.
Как сообщало ИА Регнум, с 6 по 9 июля 2023 года Джанет Йеллен также посещала Китай. В рамках визита она встретилась с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.
После переговоров Йеллен подверглась критике в США за нарушение дипломатического этикета. Глава минфина США оживлённо и часто кланялась во время рукопожатия с китайским чиновником. Вице-премьер Госсовета КНР не ответил ей взаимностью.
В ходе своей поездки Йеллен призывала Китай не помогать России в обходе санкций и не оказывать Москве материальную поддержку.