Вашингтон, 13 июля, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Санкции против России привели к снижению привлекательности американского доллара как мировой валюты и могут привести к его краху, сообщило 12 июля китайское издание Asia Times, изучив заявления министра финансов США Джанет Йеллен.

Global Look Press/Keystone Press Agency/Abdurrahman Antakyali

9 июля Йеллен назвала дедолларизацию своим новым и самым большим страхом.

«Исключительные меры США и их союзников против России привели в замешательство крупные страны — держатели резервов», — процитировало издание слова министра.

Йеллен также отметила, что большая часть стран глобального Юга хотя страны глобального Юга уже не хочет работать с валютой США, хоть и не может пока полностью отказаться от её использования. Причину глава минфина США увидела в проводимой БРИКС политике.

В издании предположили, что решение Белого дома заморозить часть валютных резервов России стало неким пересечением красной линии для ряда крупных инвесторов. Журналисты отметили, что подобная ситуация свидетельствует о том, что процесс дедолларизации уже начался.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня президент России Владимир Путин заявил о разработке странами БРИКС независимой от Запада платёжной системы. Она не будет подвержена политическому давлению, злоупотреблениям и внешнему санкционному вмешательству, отметил глава государства. Путин добавил, что страны, входящие в БРИКС, обгоняют по общему объёму ВВП государства, состоящие в G7, и эта тенденция усиливается. По словам президента, он имел в виду темпы роста, которые будут уже в ближайшей перспективе.

Ранее российский лидер заявлял, что американские власти сами подрывают доверие остальных стран к доллару и его роли мировой резервной валюты. Глава государства назвал это ужасной глупостью.

Посол РФ в КНР Игорь Моргулов 7 июля отметил, что в ближайшее время единая валюта на пространстве БРИКС создана не будет, однако движение к её созданию очевидно. Дипломат уточнил, что участники объединения стремятся создать финансовую систему, не зависящую от какой-либо доминирующей третьей стороны.